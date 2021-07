CdM - Mertens, intervento era necessario: aveva fastidi da anni alla spalla

intervento alla spalla sinistra per Dries Mertens. Il giocatore, scrive il Corriere del Mezzogiorno, osserverà un periodo di riposo di 4 settimane e poi inizierà il percorso riabilitativo, probabilmente sempre in Belgio. Sarà difficile vederlo in campo prima di due mesi, ma l’intervento si è reso necessario per risolvere i fastidi che erano emersi negli ultimi anni alla spalla. Spalletti dovrà cominciare senza di lui.