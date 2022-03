CdM - Mertens, non è escluso il colpo di scena sul futuro: è una partita a scacchi

Nonostante non sia più titolare indiscusso, l’attaccante ha fornito il suo contributo alla causa: 9 gol in 29 gare, di cui 15 partendo dalla panchina

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

le strade potrebbero separarsi e non sembra esserci all’orizzonte una storia a lieto fine ma non è da escludere il colpo di scena. Il Corriere del Mezzogiorno affronta la questione rinnovo per Dries Mertens: "Ad oggi resta una partita a scacchi, ormai in fase di stallo. Le due parti non sono arrivate ad un accordo ma non è escluso il colpo di scena. Uno come Dries fa comodo e farebbe comodo ad un Napoli che ha bisogno di un’identità forte e soprattutto di uomini spogliatoio.

L’anno prossimo, con l’annunciata riduzione del monte ingaggi (si punta al 30%), sembra non ci sia spazio per il talentuoso giocatore belga, giunto alla soglia dei 35 anni (li compirà il 6 maggio, ndr). Ma nemmeno nell’anno meno fortunato dal punto di vista calcistico Dries riesce a perdere il sorriso e il vizio di fare gol. Nonostante non sia più titolare indiscusso, l’attaccante belga ha fornito il suo contributo alla causa azzurra: 9 gol in 29 partite, di cui 15 partendo dalla panchina".