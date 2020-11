CdM - Milan più brillante, rossoneri beneficiano della preparazione iniziata in anticipo

Analisi tattica di Napoli-Milan sulle pagine odierne del Corriere del Mezzogiorno, con particolare attenzione sulla fase offensiva degli azzurri e sulla migliore condizione atletica dei rossoneri: "I dati ci aiutano a capire cosa non ha funzionato: il Napoli ha attaccato la porta avversaria dodici volte in contropiede ma non è riuscito mai a tirare in porta, il Milan, che era in campo a specchio rispetto agli azzurri, ha prodotto diciotto ripartenze con quattro conclusioni, un gol e il secondo giallo di Bakayoko. Il Milan sta ancora beneficiando della preparazione iniziata in anticipo, poi aveva tanti uomini-chiave a livello offensivo come Ibra e Rebic che non sono andati in Nazionale, quindi sembravano anche più brillanti.

I dati lo fotografano: il Milan ha percorso più chilometri in corsa fluida anche se il Napoli ha cercato di più le accelerazioni, proprio mantenendo la stessa identità delle partite giocate con Osimhen. Politano, Lozano, Mertens e Insigne sono giocatori tecnicamente validi ma altri numeri che fotografano la sconfitta vanno cercati nei passaggi-chiave, quelli che mettono il compagno di squadra in condizione di essere pericoloso".