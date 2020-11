CdM - Osimhen, il Napoli non vuole rischiare: già fissata la data del recupero

L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno scrive, sulle condizioni di Victor Osimhen: "Osimhen punta la Roma, salterà le prossime due gare, ieri è rientrato in Italia, la consulenza ortopedica del professore Castagna ha confermato la diagnosi che filtrava dalla Nigeria: lussazione anteriore alla spalla destra. Il riposo e la fisioterapia saranno necessari per tornare a disposizione di Gattuso, il Napoli non vuole assolutamente rischiare, quindi, attenderà il suo pieno recupero".