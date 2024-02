Cdm - Osimhen, problemi gastrointestinali e diversi acciacchi dopo la Coppa d'Africa

Victor Osimhen oggi sarà a Napoli per aggregarsi di nuovo alla squadra dopo l’esperienza in Coppa d’Africa

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Victor Osimhen oggi sarà a Napoli per aggregarsi di nuovo alla squadra dopo l’esperienza in Coppa d’Africa. Dopo lo scudetto, ha sognato il trionfo con la sua Nigeria ma si è fermato in finale, subendo la rimonta della Costa d’Avorio. Ha stretto i denti, superato dei problemi gastrointestinali, si è portato dietro qualche acciacco durante il torneo.

Al rientro sarà monitorato dallo staff medico del Napoli che valuterà se potrà essere convocato per la gara contro il Genoa. Farà al massimo un allenamento domani con i compagni. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno.