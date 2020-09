CdM - Pista tedesca per Milik: sondaggio del Lipsia nelle scorse settimane

Ipotesi tedesca per Arek Milik. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno parla degli scenari possibili per l'attaccante, caso sempre più spinoso in casa Napoli dopo la scelta del calciatore di non rinnovare il contratto. I

"La trattativa con la Roma è in stand-by, tutto passa anche per il futuro di Dzeko e le scelte della Juventus sull’attacco, potrebbe riprovarci il Lipsia che qualche settimana fa ha compiuto un sondaggio con una proposta d’ingaggio nettamente inferiore a quella della Roma" scrive il quotidiano.