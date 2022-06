CdM - Salvo proposte indecenti, Osimhen giocherà ancora nel Napoli

A meno di proposte indecenti Victor Osimhen giocherà nel Napoli anche nella prossima stagione.

A meno di proposte indecenti Victor Osimhen giocherà nel Napoli anche nella prossima stagione. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogioirno: "Le vie del calciomercato sono infinite, il Napoli si è mosso per avere dei piani B come Broja, attaccante del Chelsea in prestito al Southampton, o Scamacca. In un’estate all’insegna dell’incertezza, c’è un punto fermo: Osimhen, salvo proposte indecenti, giocherà nel Napoli".