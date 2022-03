CdM: "Senza Insigne è un Napoli diverso, vallo a spiegare a chi lo ha bollato come traditore"

"I fischi contro il Barcellona stavolta lo hanno caricato, ha dato la risposta più efficace al rumore, forte, dei nemici"

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"I fischi contro il Barcellona stavolta lo hanno caricato, ha dato la risposta più efficace al rumore, forte, dei nemici che in dieci anni lo hanno portato in altalena: glorificandolo ma anche puntandogli il dito contro quando la squadra non ha girato". Ampio spazio dedicato a Lorenzo Insigne sull'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.

"Insigne, il piccolo grande Insigne, numero dieci della Nazionale, ha così deciso che a trent’anni si può andare oltre le corde del sentimento. E’ possibile trasformare la delusione in energia positiva. I numeri restano dalla sua parte: c’è un Napoli che con o senza di lui è diverso per qualità di gioco, velocità del palleggio ed equilibrio in campo. In quattro delle otto partite stagionali in cui la sua squadra ha perso (Spartak Mosca, Atalanta, Spezia e Fiorentina in coppa Italia) lui non c’era. Contro l’Empoli (altro ko) entra a freddo dopo venti minuti per l’infortunio di Zielinski. Lui lo sa che non è un caso, ma vallo a spiegare a chi invece lo ha già bollato come traditore".