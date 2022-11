Cdm - Spalletti ha più punti dell'anno dei 91 di Sarri. E non ha una rivale come quella Juve

Dal possesso palla ai passaggi completati: tutti i record del Napoli, raccontando che il confronto tra il Napoli di Spalletti e quello di Sarri

Dal possesso palla ai passaggi completati: tutti i record del Napoli , titola il Corriere del Mezzogiorno raccontando che il confronto tra il Napoli di Spalletti e quello di Sarri è spesso materia di dibattito: "Il Napoli ha tre punti in più rispetto al campionato dei 91 punti; poi non ha mai goduto di un distacco così corposo sulle inseguitrici. Stavolta non c’è un rivale forte come la Juventus che a quei tempi arrivava anche in finale di Champions".

Il Napoli di Spalletti sembra una squadra più completa, può contare su una rosa profonda che sa stare nel contesto di un calcio diverso, influenzato dalle opportunità concesse dai cinque cambi. Rispetto ai tempi di Sarri ha conservato l’attitudine al palleggio come anima del proprio gioco. Lo dicono i numeri: è primo in serie A per percentuale di possesso palla, quantità di passaggi completati, secondo per velocità di passaggi riusciti, ultimo nella classifica delle palle perse". Il Napoli non sa solo palleggiare in faccia agli avversari, usando una famosa espressione di Sarri prima della sfida contro il City: "Il Napoli è primo per duelli aerei vinti, e in generale per quelli che riesce a conquistare in fase difensiva, è la squadra che ne vince di più in generale nel primo quarto di campo, cioè la propria trequarti. Accetta l’uno contro uno, soltanto l’Udinese tenta di più la via del dribbling rispetto al Napoli".