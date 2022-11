Cdm su furto auto moglie Kim: "Per la società semplice coincidenza con episodio Kvara"

L'edizione online del Corriere del Mezzogiorno aggiorna la situazione dopo il furto dell'auto della moglie di Kim

L'edizione online del Corriere del Mezzogiorno aggiorna la situazione dopo il furto dell'auto della moglie di Kim. Negli ambienti della società l’ipotesi accreditata è quella della semplice coincidenza: la dinamica dei due episodi è infatti molto diversa.

Nel caso di Kvara, i ladri sono entrati in casa, hanno preso le chiavi e con quelle hanno fatto partire la Mini Countryman, poi ritrovata grazie al dispositivo satellitare. Nel caso della moglie di Kim, invece, l’auto era parcheggiata in strada, alla mercé dei ladri, che in un giorno di pioggia avrebbero potuto agire praticamente indisturbati.

Sui due furti indaga la polizia con il coordinamento del pool di pm che si occupano di reati connessi con il calcio. Con ogni probabilità i due fascicoli saranno unificati, ma al momento le rispettive informative non sono ancora arrivate in Procura.