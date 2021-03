CdM su Meret: "Blindato da ADL nonostante l'interesse di Roma e Atalanta"

Alex Meret sarà titolare nelle prossime gare per l'infortunio alla mano di David Ospina. Del portiere si parla sull'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Dall’estate 2018, il Napoli, per i portieri ha scelto la logica dell’alternanza, ribaltando lo storico criterio del titolare e del dodicesimo. Galeotto fu l’infortunio di Meret durante il secondo giorno di ritiro a Dimaro, il Napoli si cautelò con Ospina creando così un mix tra esperienza e qualità in prospettiva. Nel prossimo mercato il Napoli è chiamato ad una scelta.

De Laurentiis la scorsa estate ha blindato Meret nonostante l’interesse di Roma e Atalanta. Non c’è mai stato un titolare assoluto ma con Gattuso c’è stato un ribaltamento delle gerarchie".