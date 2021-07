CdM - Tutti sono cedibili, ma niente sconti: ADL ha una strategia chiara

Il Napoli resta una bottega carissima, anche in tempo di pandemia. Lo spiega l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, che parla così delle strategie azzurro: "Nessuno è incedibile se arrivano offerte appropriate", ha dichiarato De Laurentiis alla conferenza stampa a Roma di una settimana fa. Parole che, declinate alla lettera, farebbero pensare all’esposizione modello supermarket e, invece, il Napoli di De Laurentiis anche in tempi di difficoltà per tutti è una bottega cara.

Tutti si possono avvicinare, chiedere informazioni, sondare il terreno ma per portar via i gioielli serve tirar fuori argomenti convincenti, soprattutto quando c’è una legittimazione contrattuale a dare forza al Napoli".