CdS - 4-2-3-1 andata e ritorno: Cremona rappresentazione scenica d’un mutamento tattico

Cremona, scrive il Corriere dello Sport, è la rappresentazione scenica d’un mutamento tattico, in piccolo una rivoluzione bella e buona che ribalta l’umore e sistema la giornata e pure la classifica: quando entra Simeone ed esce Ndombele, via il tridente e spazio al 4-2-3-1. Ma adesso è necessario, anzi indispensabile, non soffocare né le proprie idee e né l’istinto, e in 16' minuti Spalletti l’ha (ri)fatto ancora, ci ha messo mani, ha rispolverato il 4-3-3, dentro Lozano (largo a destra) e Zielinski (terzo di centrocampo), per sostenere Kvara e Simeone, per darsi alla pazza gioia.