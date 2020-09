CdS - Addio Koulibaly, il Napoli ha anche il piano B: due centrali nel mirino

L'addio di Kalidou Koulibaly resta assolutamente possibile, ed ecco perchè il Napoli continua a lavorare sul mercato per non farsi trovare impreparato in caso di assalto definitivo di Manchester City o Psg. Come riportato questa mattina da Il Corriere dello Sport, sono ben due i piani di azione in caso di partenza del senegalese: in cima alla lista resta Sōkratīs Papastathopoulos (32), mentre Marcos Senesi (23) del Feyenoord resta un'alternativca anche se più difficile da raggiungere.