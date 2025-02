CdS - Altra rimonta a Roma, Conte ha tirato giù tutti i santi. E stasera tornerà juventino

La reazione di Antonio Conte dopo il pareggio con la Fiorentina. E l'attesa per Juventus-Inter, il Derby d'Italia che potrebbe sancire il sorpasso in caso di successo dei nerazzurri. Le racconta il Corriere dello Sport: "Inzaghi ringrazia Dia. L’Inter, nel derby d’Italia, può tentare il sorpasso e tornare in testa. Conte, dopo Angeliño, ha tirato giù tutti i santi dell’Olimpico. Un’altra rimonta subìta a Roma, il Napoli riacciuffato sul traguardo, 4 punti mollati in due trasferte e nel finale possono pesare in chiave scudetto. Rimpianti enormi. Questa sera, a maggior ragione, verrà fuori l’anima juventina del signor Antonio.

Thiago Motta gli potrebbe consentire di conservare il primato. Sarebbe sbagliato, però, non riconoscere i meriti della Lazio. Ha condotto la partita, ha giocato meglio per 70 minuti su 90, non si è arresa quando si trovava sotto per un’autorete, ha cercato il terzo gol e il controsorpasso nel recupero. Meret, sul destro velenoso di Noslin, ci ha messo il piedone. Un ko per Baroni, quasi senza centravanti, sarebbe stata una punizione eccessiva".