CdS - Ansia in ritiro, c'è un positivo al Covid-19 in un albergo di Castel di Sangro! Effettuati altri 7 tamponi

Ansia a Castel di Sangro per un caso di positività al Covid-19 in una delle strutture alberghiere del paese. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che per questo motivo le autorità hanno deciso di effettuare sette tamponi a persone vicine al soggetto in questione, la conferma arriva anche dal sindaco. La squadra, per questo motivo, è stata blindata e protetta. Oggi arriveranno i risultati dei test. Le persone coinvolte, comunque, stanno tutte bene e sono in questo momento in isolamento.