Cds celebra Lukaku: "Devastante! Nessuno come lui, un gol o un assist ogni 45'!"

vedi letture

C'è la firma di Romelu Lukaku su otto gol in trentaquattro giorni. Il belga ha avuto un impatto devastante, scrive il Corriere dello Sport sottolineando che in poco più di un mese si è caricato il Napoli sulle spalle e ha subito inciso, indicando la strada verso il primo posto: "I numeri parlano chiaro. Ha segnato tre reti e fornito cinque assist in sei partite stagionali. Un gol fatto o procurato ogni 45 minuti nel bel mezzo della sua rincorsa alla migliore condizione fisica.

Non è ancora al top, ma per il momento basta e avanza quello che può offrire. La vittoria contro il Como è sua. Porta la firma del suo mancino. Due assist e un rigore. Una gara spalle alla porta, di sacrificio, lotta e astuzia, ma è bastato girarsi il necessario per blindare la vetta della classifica. Lukaku esulta e torna a casa sfogliando una pillola statistica: è il giocatore che ha preso parte a più gol nelle sue prime cinque presenze con la maglia del Napoli da quando la Serie A è tornata a venti squadre. Nessuno come lui".