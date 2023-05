CdS - De Laurentiis ha un debole per Italiano: ogni discorso rimandato dopo il 7 giugno

Come sottolinea l'edizione odierna del Corriere dello Sport, nella lista dei candidati alla panchina del Napoli c'è anche il tecnico della Fiorentina.

Aurelio De Laurentiis ed il vecchio debole per Vincenzo Italiano. Come sottolinea l'edizione odierna del Corriere dello Sport, nella lista dei candidati alla panchina del Napoli c'è anche il tecnico della Fiorentina.

"De Laurentiis ha sempre avuto una debolezza per Vincenzo Italiano, pubblicamente elogiato (per depistare?), ne ha apprezzato lo stile del suo calcio, una umiltà che l’ha conquistato e pure una sana ambizione: ma il 7 giugno c’è la finale della Fiorentina in Conference, degli appuntamenti per la Storia e delle tensioni che creano bisogna aver rispetto, e Commisso poi è un amico. Con il quale, nel caso, ci sarà poi modo di chiacchierare".