CdS - Diego senza pace: l'avvocato rivelò che potrebbe avere 4 figli a Cuba, 2 in Spagna e 1 in Argentina

I figli di Maradona potrebbero aumentare. Magalì Gil, 25 anni, da due chiedeva il test di paternità. Le autorità giudiziarie, riporta il Corriere dello Sport, hanno vietato la cremazione del corpo di Diego per la prova del dna. Il quotidiano spiega che se dovesse essere davvero la figlia di Maradona, ci sarebbe maggior incertezza sulla spartizione dell'eredità. Ma i figli potrebbero non essere finiti: Morla, l'avvocato del pelusa, dichiarò un anno fa che potevano essercene altri 3-4 a Cuba e un altro in Argentina e due in Spagna.