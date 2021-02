CdS - Dopo Verona traballava la panchina di Gattuso: il Napoli aveva perso le sue sicurezze

Prima scricchiolava, ora non più. La panchina di Rino Gattuso sembra ben più salda dopo la vittoria con la Juventus. Lo ricorda il Corriere dello Sport: "Tra Verona e dintorni ne sono successe di cose, là dietro, da far traballare le coscienze e pure la panchina: perché in quella “fatal” domenica, quando la partita si è chiusa e la crisi si è aperta, l’atto di accusa ha finito per coinvolgere la difesa ed ha riaperto un dibattito sulla sicurezza improvvisamente smarrita".