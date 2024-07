CdS elogia Cheddira: "Ha fatto sue tutte le indicazioni di Conte e l'ha colpito"

Tra i migliori di questo ritiro di Dimaro, che sta per volgere al termine e su cui quindi può essere tracciato un bilancio, c'è senza dubbio Walid Cheddira. L'attaccante marocchino è risultato il migliore in campo nel match contro il Mantova in amichevole.

Lo sottolinea anche l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Cheddira, autore dell'assist per Leo (il terzo in due partite), continua a colpire per voglia, applicazione e risultati: viene basso, fa la sponda, apre gli spazi per esterni e trequartisti, fa la prima pressione".