CdS - Fiorentina, se cede Chiesa può prendere Callejon e lanciare l'assalto a Milik

La Fiorentina guarda in casa Napoli, tra ex calciatori e giocatori in uscita. Secondo quanto scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, il club viola sarebbe pronto a prendere Josè Callejon e lanciare l'assalto ad Arek Milik nel caso in cui dovesse concretizzarsi la cessione alla Juventus di Federico Chiesa.

"La Fiorentina, se dovesse cedere Chiesa alla Juventus, potrebbe farsi avanti in maniera concreta per Milik e l’ex azzurro Callejon" si legge sul quotidiano..