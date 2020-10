CdS - Frac o tuta da operaio: un Napoli col carattere di Gattuso

Un Napoli capace di indossare abiti diversi a seconda della necessità. Si celebra la duttilità della squadra di Rino Gattuso sull'edizione odierna del Corriere dello Sport, che scrive così della vittoria in terra basca: “L’Europa è una vetrina fascinosa, luce che abbaglia, e si può stare pure defilati nell’ombra per una settimana intera, ma chi è grande o vuole diventarlo, sa che per rialzarsi in fretta serve mostrare i muscoli, il cervello, il talento e anche quella bella dose di faccia tosta che il Napoli mostra alla Real Sociedad in casa sua, domandola con una partita cerebrale assai”.

Menzione speciale per il migliore in campo: -“lo blinda uno strepitoso Koulibaly, lo governa l’atteggiamento di una squadra che ha il carattere di un allenatore che sa quando uscire in frac e quando indossare la tuta d’operaio”.