Cds - Garcia chiede un ritmo in più al Napoli per tornare a volare

L'analisi è del Corriere dello Sport che poi aggiunge

"Al minuto 47', proprio mentre Provedel respinge la volée di Zielinski, al Napoli si spengono le luci e pure gli abat jour: resta niente, forse poco, e a occhi nudi la vicenda ha origini di natura tattica, poi psicologica e infine atletica". L'analisi è del Corriere dello Sport che poi aggiunge: "Però questo è il calcio 3.0, lo sa perfettamente Garcia, che tra un’occhiata al campo di Castel Volturno e l’altra alla tv per seguire i suoi uomini in giro per il mondo, insegue varie cose, tra cui un pizzico di ritmo in più. Per non starsene a ballare tra i fantasmi".