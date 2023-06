Cds - Garcia e lo stop al calcio a 28 anni: tutta colpa di un...tentato omicidio

Focus sulle curiosità legate a Rudi Garcia sul Corriere dello Sport

Focus sulle curiosità legate a Rudi Garcia sul Corriere dello Sport: "Non è noto, non troppo almeno, come mai il suo passato da calciatore sia durato così poco. Questione di talento, forse, ma anche di una schiena che, a 28 anni, non gli dava tregua e lo ha costretto a smettere. Il motivo è drammatico: al cinema con la fidanzata, dopo una lite, un pazzo piantò nella schiena di Rudi un paio di forbici tentando di risolvere così una banale lite. Da quel momento addio calcio: Garcia ha deciso di diventare allenatore e ai suoi successi ha spesso brindato, lui che è più appassionato di vini che di champagne".