CdS - Gattuso pensa a Petagna con Osimhen con l'Az: i cambi saranno almeno 6

Saranno diversi i cambi di formazione di Gattuso in vista della sfida di giovedì sera contro l'Az Alkmaar. In porta ci sarà Meret, in difesa spazio a Maksimovic e Mario Rui, a centrocampo Lobotka rileverà Bakayoko. In attacco, possibile l'inserimento di Petagna al posto di Mertens con Osimhen comunque al suo fianco. Per il Corriere dello Sport, dunque, attacco pesante contro gli olandesi.