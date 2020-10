CdS - Gattuso pensa al cambio modulo: la presenza di Lobotka sarà fondamentale

Novità di formazione per il Napoli che questa sera affronterà la Real Sociedad. Lo farà con 7 cambi rispetto al Benevento e con un'idea tattica ben precisa svelata dal Corriere dello Sport. La presenza di Lobotka permetterà al Napoli di giocate sia col 4-2-3-1, con lo slovacco dietro Petagna, sia col 4-3-3, con l'ex Celta Vigo pronto ad agire come mezzala accanto a Demme e Bakayoko. Turno di stop per Fabian.