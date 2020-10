CdS - Insigne corre verso il rientro: può essere già convocato giovedì con l'Az

Lorenzo Insigne è tornato ad allenarsi, ora ci si domanda: quando rientrerà in campo? L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che non è da escludere la sua convocazione per giovedì, ma la linea scelta dalla società è quella della prudenza, nel senso che è più probabile che Insigne torni in campo domenica per il derby contro il Benevento al Vigorito.