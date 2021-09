CdS - Insigne in dubbio col Leicester: decisivi gli esami di questa mattina

Lorenzo Insigne ci sarà contro il Leicester? E' questo il grande dubbio a pochi giorni dal debutto europeo. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che ogni dubbio verrà sciolto dopo gli esami strumentali, che sono previsti in mattinata. Il quotidiano scrive: "Una botta fa male, a caldo ancor di più, poi vanno verificati gli sviluppi: evoluzioni del caso, nessuno, se non la speranza che in fin dei conti il dolore è cominciato a sparire e varrà la pena di aspettare che gli accertamenti aiutino a scegliere se poter osare oppure no".