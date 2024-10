CdS - L'altro Napoli avrà le sue chance: con Conte nessuno ha il posto assicurato

Con Antonio Conte nessuno ha il posto assicurato, a maggior ragione se le riserve sono di ottimo livello, come al Napoli, e scalpitano tutte. Lo scrive il Corriere dello Sport: "Scalpita con discrezione l'altro Napoli, ovvero tutti quelli che aspettano il proprio turno, in silenzio, con rispetto, alle spalle dei protagonisti.

Da Spinazzola a Raspadori, da Gilmour a David Neres, da Rafa Marin a Simeone, è lungo l'elenco di calciatori che in settimana si allenano con intensità e poi, in partita, aspettano una chance, la propria occasione. Ne arriveranno, per tutti, anche senza le coppe europee, perché la stagione sarà lunga, presenterà insidie, e perché Conte ascolta il campo e non fa sconti, si fida delle indicazioni che giungono da Castel Volturno".