Cds: "L'Italia che non ci piace. Male il 3-4-3: Azzurri ingiustificabili"

"L'Italia che non ci piace. Male il 3-4-3: Azzurri ingiustificabili" scrive il Corriere dello Sport sulla sconfitta degli Azzurri in casa dell'Austria

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"L'Italia che non ci piace. Male il 3-4-3: Azzurri ingiustificabili" scrive il Corriere dello Sport sulla sconfitta degli Azzurri in casa dell'Austria per 2-0 nell'amichevole tra le escluse del Mondiale. "Azzurri ingiustificabili: anche trattandosi di un’amichevole, per il valore simbolico della coincidenza con il Mondiale in partenza, avrebbero dovuto rispondere in un altro modo. Tanti, troppi errori individuali" scrive il quotidiano. Non convince il 3-4-3 di Roberto Mancini.