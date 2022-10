CdS - La Roma batte la concorrenza del Napoli: a gennaio arriva Solbakken

Ola Solbakken sarà un giocatore della Roma, e guadagnerà un milione a stagione per i prossimi quattro anni e mezzo.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La concorrenza del Napoli, a detta dell'edizione odierna del Corriere dello Sport, è ormai battuta: Ola Solbakken sarà un giocatore della Roma, e guadagnerà un milione a stagione per i prossimi quattro anni e mezzo. Il norvegese, il cui contratto con il Bodo Glimt è in scadenza il prossimo 31 dicembre, sarà a tutti gli effetti un giocatore di Mourinho a partire da gennaio.

E potrebbe non essere l'unico colpo di Pinto nella sessione invernale: lo Special One chiederà infatti un altro centrale, e uno dei nomi monitorati in questo caso è quello di Evan N'Dicka, anch'egli in scadenza con l'Eintracht e inseguito pure da Juventus e Milan.