CdS - Maksimovic innamorato di Napoli, ma rinnovo si è arenato: troppa distanza sulle cifre

Nikola Maksimovic è innamorato di Napoli e avrebbe il desiderio di continuare a vestire la maglia azzurra, ma la trattativa per il suo rinnovo di contratto, si è improvvisamente arenata. Non c'è ancora accordo tra domanda e offerta tra il Napoli e il suo agente, Fali Ramadani. In questo momento c'è "mutismo" tra le parti ma il contratto scade nel 2021 e quindi il tempo stringe. Lo riporta il Corriere dello Sport.