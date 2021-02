CdS - Meret titolare a tempo determinato: Ospina tra poco sarà pronto e si riprenderà il posto

Alex Meret è riemerso nella notte più importante. Contro la Juventus, come gli era accaduto già in Coppa Italia, è stato semplicemente un muro. Invalicabile anche per calciatori del calibro di Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata. L'estremo difensore classe '97 partirà dall'inizio anche con il Granada, ma la sua è una titolarità a tempo determinato. Secondo il Corriere dello Sport David Ospina, che s'era infortunato nel riscaldamento di Napoli-Juventus, tra un po' starà bene. E sarà pronto a riprendersi il suo posto.