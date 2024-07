Prima pagina CdS: "Missione Big Rom, 25 milioni per Lukaku"

De Laurentiis ha quasi raggiunto un accordo con il Chelsea per il belga per 25 milioni.

Il Napoli non ha ancora terminato i lavori di ricostruzione della rosa di Antonio Conte. La nuova priorità va all'attacco: "Missione Big Rom", intitola Il Corriere dello Sport in prima pagina. C'è la svolta per il club partenopeo: mentre l'agente di Osimhen è a Parigi per trattare la cessione, De Laurentiis ha quasi raggiunto un accordo con il Chelsea per il belga per 25 milioni.

Oggi è il Morata day per il Milan, la Roma scommette su due nuovi volti per la linea offensiva, gli occhi della Lazio su un centrocampista della Fiorentina. La Juve ora deve preoccuparsi delle uscite, la Viola sta per chiudere Pongracic, il Bologna il sostituto di Zirkzee. Chiude la presentazione di Mbappé con il Real Madrid di ieri al Santiago Bernabeu con 75.000 persone.