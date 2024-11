Cds - Napoli uscito rafforzato dai big-match: ora il calendario sulla carta è in discesa

vedi letture

Un po’ spettinato ma più vivo che mai, rafforzato nelle certezze, il Napoli ha attraversato il lungo tunnel del calendario blindando la vetta, scrive il Corriere dello Sport raccontando del cammino del Napoli che ha superato Milan, Atalanta, Inter e Roma con sette punti e ora il cammino sembra in discesa, almeno sulla carta.

Si comincia dal Torino domani e si finisce al Venezia al Maradona il 29 dicembre per l’ultimo appuntamento dell'anno. Sei partite (con Udinese e Genoa in trasferta), altri quindici punti in palio più il pass per i quarti di Coppa Italia. Proprio la doppia sfida contro la Lazio, all’Olimpico giovedì prossimo per gli ottavi e poi domenica al Maradona, rappresenta il vero ostacolo di un percorso che, in teoria, si ammorbidisce dopo le sfide d'alta classifica. Ovviamente nessuna partita è facile, lo insegna la storia e lo sa bene Conte.