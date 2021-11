CdS - Osimhen a casa, febbraio è lontano: a casa conto alla rovescia più 'veloce'

"Standosene a casa, il conto alla rovescia pare scivolare via più velocemente". L'edizione odierna del Corriere dello Sport parla del recupero di Victor Osimhen che è stato appena dimesso: "San Siro si allontana, ma mica poi tanto, e febbraio rimane lì, distante. Ma vuoi mettere la differenza che passa tra starsene nel proprio focolare domestico oppure lasciare che la giornata via in una stanza, comunque accogliente, di una clinica? Sarà un percorso lungo, ma tra le proprio mura Victor Osimhen potrà attraversarlo con maggior leggerezza" si legge.