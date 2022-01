CdS presenta l'obiettivo Januzaj: "Lo paragonavano a CR7, ora desidera l'Italia per rilanciarsi"

"Il nuovo CR7". Così veniva chiamato Adnan Januzaj ormai diversi anni fa, quando era un talento del Manchester United, la squadra in cui è esploso Cristiano Ronaldo. Il Napoli l'ha messo nel mirino per il post-Insigne e il Corriere dello Sport oggi in edicola ricorda proprio quel paragone, raccontando quanto sia cambiato il mondo in un decennio:

"Ora che se ne è andato circa un decennio, e nel suo girovagare ha attraversato mezza Europa, l’ex enfant prodige che appartiene - per diritto di nascita - a quella generazione di fenomeni belga, comincia ad avvertire il desiderio di scoprire un mondo nuovo, che finora gli è sfuggito: l’Italia è un macrocosmo nel quale tentare di rimettersi in gioco".