CdS - Presidenti vogliono terminare il campionato a tutti i costi o nuovi tagli agli stipendi

In serie A si torna a parlare di taglio degli stipendi ai calciatori. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, i presidente dei club vogliono portare a termine il campionato a tutti i costi, per evitare di andare incontro a tagli dei broadcaster per i diritti tv.

Il quotidiano, però, sottolinea che nel caso in cui il virus dovesse portare ad una situazione critica, i sostenitori dello stop al campionato tornerebbero a farsi sentire. Non concludere la Serie A, porterebbe però ad un abbattimento dei salari dei calciatori, principale costo per i club.