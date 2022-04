CdS - Relazioni sempre più frequenti su Terrier e Haller, in lista anche il gigante del Chelsea

A tal proposito l'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive di tre profili sul taccuino del diesse Giuntoli

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il club azzurro si muove e valuta diversi profili in caso di cessione di Victor Osimhen. A tal proposito l'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive di tre profili sul taccuino del diesse Giuntoli: "Il Napoli, però, non cede, anzi, ma ovviamente non può legarsi a doppio filo a un solo obiettivo: ecco perché le relazioni su Terrier del Rennes (25 anni) e Haller dell'Ajax (27 anni) sono diventate più frequenti nell'ultimo periodo.

Entrambi, tra l'altro, essendo nati in Francia sono comunitari, anche se il gigante del Lancieri ha optato per la Nazionale ivoriana. In lista anche Armando Broja, ventenne nazionale albanese di proprietà del Chelsea ma in prestito al Southampton.