CdS - Ronaldo ha fatto capire di ambire a squadra con maggiori ambizioni in Champions

Il Napoli continua a lavorare sul mercato, per il quale ha praticamente concluso due operazioni in uscita: si tratta del passaggio di Fabian Ruiz al PSG

Il Napoli continua a lavorare sul mercato, per il quale ha praticamente concluso due operazioni in uscita: si tratta del passaggio di Fabian Ruiz al PSG, e di quello di Ounas al Lilla. Per quanto riguarda i capitoli Navas e Ronaldo, gli azzurri restano in attesa fino all'ultimo. Per il primo, il Napoli attende di capire come il PSG risponderà alla richiesta del portiere di una buonuscita da 9 milioni di euro per la rescissione del contratto, mentre per quanto concerne CR7, Ronaldo ha fatto capire di ambire a squadre che abbiamo prospettive e ambizioni Champions di "enorme spessore" come spiega il Corriere dello Sport.