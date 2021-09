CdS - Rotazioni in vista: tutti i possibili cambi di Spalletti per lo Spartak

Ci saranno diversi cambi nella formazione del Napoli che affronterà l'impegno in Europa League contro lo Spartak Mosca. Lo afferma l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

“Possibile che respiri Di Lorenzo, con Malcuit candidato a presidiare la fascia destra, e probabilmente anche il ritorno di Manolas al posto di Rrahmani. Riposerà uno tra Fabian e Anguissa in mediana: partirà dalla panchina chi è più affaticato, e in quest’ottica potrebbe cominciare in borghese Anguissa, catapultato in squadra con la Juve e da quel momento sempre titolare per cinque partite consecutive" spiega il quotidiano, che spiega come Elmas potrebbe prendere proprio il posto di Anguissa con Lozano al posto di Politano