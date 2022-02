CdS: "Spalletti non ha fatto a tempo ad assaporare l'abbondanza, che sfortuna!"

Il Napoli è molto sfortunato in questo campionato dal punto di vista degli infortuni. A scriverlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Spalletti non ha fatto a tempo ad assaporare la sensazione di poter contare su una rosa quasi al completo - eccezion fatta per Koulibaly e Anguissa - che la sfortuna è tornata a colpire un uomo vestito d'azzurro. E contemporaneamente a caricarne un altro di notevoli responsabili. E prevedibili fatiche".