CdS su Anguissa: "I numeri che spiegano perché è fondamentale per Spalletti"

Contro la Fiorentina, il Napoli ha avvertito la mancanza di Frank Anguissa, l'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive: "I numeri di Frank, invece, sono di tutto rispetto: con lui in campo, il Napoli ha collezionato 12 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte. Un giocatore importante sia sotto il profilo della quantità, sia per la qualità di giocate che svariano dai recuperi agli strappi dal centro-sinistra, passando per l'alimentazione e l'accompagnamento della manovra. E poi, beh, il signore in questione ha personalità, muscoli e centimetri: insomma, un centrocampista completo che fa la differenza quando gioca e anche quando non gioca".