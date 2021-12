CdS su Demme: "Spalletti spera di lanciarlo dal primo minuto col Leicester"

“In un reparto ridotto ai minimi è necessario chiedere gli straordinari. Cioè, ai reduci: e dunque a Demme, l'unico centrale puro a disposizione". Si parla dell'emergenza in mediana in casa Napoli sull'edizione odierna del Corriere dello Sport, con l'ex Lipsia chiamato a dare risposte importanti.

"Senza Lobotka è ovvio che oggi Spalletti proverà a capire se domani sarà possibile contare su di lui. Il signor Luciano ci spera, e di certo anche lui, però per capire se in pratica sarà possibile lanciarlo dal primo minuto con il Leicester bisognerà attendere le risposte della rifinitura in programma oggi al centro sportivo di Castel Volturno” scrive il quotidiano.