CdS su esonero Gattuso: "Fantasmi intorno alla panchina non sono spariti"

I fantasmi su Rino Gattuso non sono spariti, ma si sono sono allontanati. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola, che torna a parlare delle incognite legate alla permanenza sulla panchina del Napoli dell'ex Milan.

"E adesso, mentre i fantasmi che ondeggiano intorno alla panchina sembrano essersi allontanati ma certo non sono spariti, il calcio non concede pause di riflessioni e si riparte, si passa dalla Marassi genoana a Bergamo, c’è una Vecchia Signora che si è rimessa a passeggiare a modo suo sulla Via Lattea, e poi verranno settimane terribili, con pure l’Europa League ad arricchire il calendario e a contorcere i pensieri".