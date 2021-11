CdS su Meret: "Spalletti dovrebbe interrogarsi sulla staffetta che forse non giova ai portieri giovani"

Due gol subiti, qualche incertezza, ennesima gara con porta che non resta inviolata. Meret non riesce ancora a caricarsi il Napoli sulle spalle. L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive: "Il caso di Meret merita un discorso a parte: l’appannamento del portiere azzurro dimostra che la panchina logora anche i portieri più giovani e motivati. E forse Spalletti dovrebbe riflettere su quanto giovi una staffetta in un ruolo così decisivo per gli equilibri difensivi".