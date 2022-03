CdS - Traorè nella lista dei preferiti almeno quanto Berardi

Il Napoli guarda in casa Sassuolo per il dopo Insigne È quanto si legge sull'edizione odierna del Corriere dello Sport

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli guarda in casa Sassuolo per il dopo Insigne. È quanto si legge sull'edizione odierna del Corriere dello Sport: “in epoca non sospetta si sono informati sulla fattibilità di un’operazione in prospettiva, colpiti dalla elasticità di Hamed Junior Traore (22), poi hanno continuato ad osservare l’universo calcio, sempre innamorati di Domenico Berardi (27), che però predilige giocare a destra per chiudere con il sinistro. Dettagli!

Traore è nella lista dei preferiti, almeno quanto Berardi, può consentire varie interpretazioni e comunque ha cinque anni in meno. In situazioni del genere, dipende (anche) dalle richieste”.