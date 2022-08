CorSera avverte le italiane prima del sorteggio: "Scalata Champions"

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone

"Scalata Champions". Oggi è il giorno dei sorteggi e il Corriere della Sera titola così al suo interno prima che ad Istanbul siano svelati i gironi. Importante evitare per le italiane i campioni in carica del Real Madrid, il PSG e il Liverpool. Milan, Juventus, Inter e Napoli ci provano, anche se per le squadre di Serie A il torneo riserva negli ultimi anni duri verdetti. La Coppa comunque condiziona la lotta scudetto.