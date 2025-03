CorSera - Conte e Inzaghi non si amano: vedono il calcio da lati diversi del campo

vedi letture

E' il giorno di Napoli-Inter, la sfida tra la prima e la seconda della classe, oltre che quella tra i due allenatori più pagati in Serie A. Ed è proprio con un focus su Antonio Conte e Simone Inzaghi che ci si sofferma il Corriere della Sera: "Conte e Inzaghi non si amano e vedono il calcio da lati diversi del campo, ma stasera, prima ancora che il risultato o perlomeno insieme al risultato, hanno l’identico obiettivo: ritrovare il fuoco perduto.

Nell’ultimo mese né l’una, né l’altra, sono state convincenti. Il Napoli ha messo insieme appena 3 punti in 4 partite e Antonio in serie A non è mai arrivato a 5 senza una vittoria. Simone, invece, ne ha vinte due, con Fiorentina e Genoa, senza però incantare".